ÖFB-U21-Team holte in EM-Quali Pflichtsieg gegen Mazedonien

Coach Gregoritsch zeigte sich zufrieden

Österreichs Fußball-U21-Nationalteam hat die Chance auf die Teilnahme an der EM-Endrunde 2019 am Leben gehalten. Mit einem 2:0 gegen Mazedonien holte die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch am Dienstag den anvisierten Pflichtsieg. Altach-Profi Mathias Honsak erzielte in Maria Enzersdorf beide Treffer (65., 72.) für die ÖFB-Auswahl.