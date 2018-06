ÖFB-Vorverkauf für UEFA Nations League startet am Freitag

Karten sind vorerst ausschließlich im Vorteils-Abo unter oefb.at/tickets und via ÖFB Ticket-Hotline (01) 96096 555 erhältlich. Bestellungen für Karten in den VIP-Kategorien können an vip@oefb.at gerichtet werden. Für Anhänger von Bosnien-Herzegowina ist der Sektor A/F vorgesehen. Die Fans werden dringend gebeten, ihre Tickets im entsprechenden Bereich zu buchen. Im Österreich-Sektor C/D sind keine Fan-Utensilien der Gäste-Teams erlaubt. Einzeltickets für beide Spiele sind vorbehaltlich Verfügbarkeit frühestens im September erhältlich.

(APA)