Öffentlich-Rechtliche Sender für mehr Meinungsvielfalt

Der ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz - © APA

Im Rahmen des 32. internationalen Medienfestivals Prix Europa in Berlin, bei dem jährlich die besten TV-, Radio- und Onlineproduktionen gewürdigt werden, unterzeichnete ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in Potsdam mit 20 weiteren Vertretern öffentlicher Rundfunkanstalten die “Potsdamer Erklärung”. Mit ihr will man die Rolle der Sender in einer sich ändernden Medienwelt betonen.