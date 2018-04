Öffi-Vielfahrer sollen künftig belohnt werden

Der Verkehr bleibt in Salzburg weiter Thema. Nun hat Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf Stellung bezogen und sich ablehnend gegenüber dem diskutierten 365-Euro-Jahresticket geäußert: “Einfach so ein Ticket einzuführen und sich darauf zu verlassen, dass das schon die gewünschten Effekte bringen wird, halte ich für zu kurz gegriffen“, so Pallauf auf SALZBURG24-Nachfrage. Die Verkehrslandesrätin lässt indes mit einer eigenen Idee aufhorchen: “Ein zukunftsfähiges Konzept soll aus meiner Sicht Vielfahrer belohnen. Je mehr man fährt, desto günstiger wird der gefahrene Kilometer“, erklärt Pallauf.

Kilometer in den Öffis sammeln via Handy-App

Wie die gesammelten Kilometer der Fahrgäste dokumentiert werden könnten, schwebt Pallauf ebenfalls bereits vor: “Das sollte zeitgemäß über eine Handy-App möglich sein, die erkennt, welche Strecke man gefahren ist und nachher abrechnet. Zusätzlich muss man sich überlegen, wie es für diejenigen, die keine App nutzen wollen, mit einer Chipkarte oder Ähnlichem gehen kann.“ Vorbild für dieses Modell ist Südtirol, das bereits ein vergleichbares Verkehrskonzept etabliert hat.

Verkehrskonzept für das ganze Bundesland Salzburg

Das Modell soll nicht nur die Stadt Salzburg, sondern das komplette Bundesland einschließen, O-Bus, ÖBB und Postbus könnten demnach allesamt genutzt werden. Dafür soll eine Art Mobilitätskarte eingeführt werden: “Die Karte soll für alle öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bundesland verwendet werden können. Um ein zukunftsfähiges Projekt zu entwickeln, sollte diese jedenfalls auch als Handy-App abrufbar sein“, so Pallauf. Das Rad neu erfinden wolle die Verkehrslandesrätin mit ihrem Vorschlag aber nicht, schließlich gebe es in Tourismusregionen bereits Mobilitätskarten. “Außerdem kann ich mir gut vorstellen, auch Sharing-Angebote miteinzubauen. Je weniger einzelne Karten man braucht, desto besser.“

Pallauf erfährt Unterstützung durch Verkehrverbund

Beim Salzburger Verkehrsverbund kann man sich eine solche Lösung durchaus vorstellen. “Prinzipiell ist das eine sinnvolle Idee“, meint SVV-Sprecher Johannes Gfrerer im Gespräch mit SALZBURG24. Dadurch werde ein Anreiz zum Vielfahren geschaffen, die Fahrgäste würden so belohnt werden. Bevor an eine Umsetzung gedacht werden kann, gilt es aber erst einmal ein konkretes Konzept zu erarbeiten, denn: “Der Teufel steckt oft im Detail. Von dem her muss man sich zuerst genau ansehen, wie dieses Modell umgesetzt werden könnte“, so Gfrerer. Auch die Salzburg AG, die die Obusse in der Stadt Salzburg betreibt, begrüßt das Konzept. Man sei derzeit in Kontakt mit Experten aus der Schweiz, die unter anderem auch ein Vielfahrer-Modell anbieten.