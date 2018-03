ÖGB-Chef spielt den Ball in Causa AMS an Kurz zurück

Erich Foglar versteht die Unzufriedenheit nicht - © APA

Gewerkschaftsbund-Präsident Erich Foglar spielt in Sachen Kritik am Arbeitsmarktservice (AMS) den Ball an Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz zurück. Die Herausforderung durch die Zuwanderung sei in erster Linie ein Integrationsthema, “da hätte der Herr Kanzler als Außenminister und vor allem als Integrationsminister jede Menge Möglichkeiten gehabt, die Situation zu verbessern”, meinte Foglar.