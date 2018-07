Kampfansagen von ÖGB-Vertretern gegen Arbeitszeit-Gesetz

Der fünften Urlaubswoche könnte es an den Kragen gehen - © APA (dpa)

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) hat in den meisten Bundesländern am Montag an die Bundesräte appelliert, dem umstrittenen Gesetz zur Steigerung der Höchstarbeitszeit in der Länderkammer doch noch die Zustimmung zu verweigern. Die Abstimmung im Bundesrat ist für Donnerstag (12. Juli) geplant. Auch wurde vor einem Aushebeln der Sozialpartnerschaft gewarnt.