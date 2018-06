ÖGB-Kongress: Katzian droht Wirtschaft und Regierung

Designierter ÖGB-Chef Katzian gibt sich kampfbereit - © APA

GPA-Chef Wolfgang Katzian hat Regierung und Wirtschaftskammer unverhohlen mit Kampfmaßnahmen gedroht und zwar zu einem Zeitpunkt, “wo es besonders effektiv ist”. Gleichzeitig kündigte er bei einer Art Wahlrede für seine Kür zum ÖGB-Präsidenten am Donnerstag eine Strukturreform des Gewerkschaftsbundes an. Ambitioniert sein Ziel: Er will ein paar zehntausend mehr Mitglieder.