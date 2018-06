ÖGB kündigt Betriebsversammlungen wegen Arbeitszeit an

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian kündigt Demo gegen Regierungspläne an - © APA

Der ÖGB will “mit allen uns zur Verfügung stehenden legalen Mitteln gegen den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche” vorgehen und “ab sofort” Betriebsräte-Konferenzen und Betriebsversammlungen in allen Bundesländern abhalten. Für den 30. Juni kündigt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian eine Demonstration in Wien gegen die Regierungspläne an.