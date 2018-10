ÖH gegen weitere Zugangsbeschränkungen an Uni Wien

Weitere überlaufene Studiengänge sollen beschränkt werden - © APA

Scharfe Kritik übt die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) an den Plänen der Uni Wien, ab 2019 den Zugang zu weiteren überlaufenen Studien zu beschränken. “Zugangsbeschränkungen wirken sozial selektiv und sind keine Lösung für die Probleme unserer Hochschulen”, so das Vorsitzteam in einer Aussendung. Menschen, deren Eltern nicht Akademiker sind, würden dadurch oft vom Studium abgehalten.