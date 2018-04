ÖH startete Kampagne gegen Studiengebühren

Zehntausende Studenten unterschrieben bereits - © APA

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) will die Regierung mit einer Kampagne von der Einführung von allgemeinen Studiengebühren abbringen. Unter dem Motto “Gemeinsam gegen Studiengebühren” soll in den kommenden Monaten mobilisiert werden, hieß es zum Auftakt am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Dabei wurden 50.000 Unterschriften gegen die Gebühren vor dem Bildungsministerium abgeladen.