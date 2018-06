ÖHB-Männer wollen gegen Weißrussen Revanche für EM

Trainer Patrekur Johannesson hofft auf einen Sieg - © APA (AFP)

Im Jänner kostete die knappe 26:27-Niederlage Österreichs Handballmänner bei der EM den Aufstieg in die Hauptrunde. Nun bietet sich die große Gelegenheit zur Revanche an Weißrussland: Im WM-Play-off am Sonntag (17.00 Uhr MESZ in Minsk) und am 13. Juni (20.15/beide live ORF Sport +) peilen Nikola Bilyk und Co. die Qualifikation für die sechste Endrunde innerhalb von zehn Jahren an.