Ölpreise steigen – OPEC rechtfertigt Förderpolitik

OPEC wehrt sich gegen Trumps Vorwürfe - © APA (AFP)

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete in der Früh 78,59 US-Dollar (66,66 Euro) und damit um 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate zur Lieferung im August stieg um 44 Cent auf 74,29 Dollar. Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg mit Lieferausfällen in Libyen und in Kanada.