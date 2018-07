Österreich für AfD-Weidel Vorbild

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel - © APA (dpa)

Die rechtskonservative Koalition in Österreich könnte aus Sicht der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel Vorbild für künftige Regierungen in Deutschland sein. Weidel sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Koalition aus ÖVP und FPÖ habe bisher “hervorragende Arbeit geleistet, sowohl in der Geschwindigkeit der Regierungsbildung als auch bei der Umsetzung der Koalitionsvereinbarungen”.