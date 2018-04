Österreich für höheres EU-Erneuerbaren-Ziel bis 2030

Nach Angaben ihres Pressesprechers Daniel Kosak unterstützte Köstinger bei den Ministerberatungen in Sofia auch ein höheres EU-Ziel für Erneuerbare. Köstinger wolle einen Anteil von 30 Prozent oder mehr, sagte Kosak auf APA-Anfrage.

Die EU-Kommission hat im November 2016 ein Erneuerbares-Ziel bis 2030 auf EU-Ebene von 27 Prozent und ein verbindliches 30-Prozent-Energieeffizienz-Ziel vorgeschlagen. Das Europaparlament will dagegen den Anteil Erneuerbarer bis 2030 auf 35 Prozent ausbauen und ein verbindliches Effizienzziel von mindestens 35 Prozent.

Köstinger kam in Sofia auch mit ihrem deutschen Amtskollegen Peter Altmaier zu einem informellen bilateralen Gespräch zusammen. “Wir haben hier eine sehr klare Haltung, nicht nur neuen Atomkraft-Projekten gegenüber. Ich halte Atomenergie für keine Zukunftstechnologie und werde alle Bemühungen unterstützen, die dazu führen, dass der Anteil an Atomstrom sinkt und die Produktion aus erneuerbaren Trägern steigt.”

Der Ko-Delegationsleiter der Grünen im Europaparlament, Michel Reimon, kritisierte, Köstinger “macht billige PR, wenn sie behauptet ein 45-50 Prozent Anteil an Erneuerbaren in Österreich reicht um der Atomstrom-Lobby in Europa Angst einzujagen. Österreich muss sich da bewegen und statt 30 Prozent Erneuerbare zu fordern, sich endlich auf die Seite des EU-Parlaments, Schweden und Portugals stellen. Wir fordern ganz klar 35 Prozent Erneuerbare in ganz Europa bis 2030. Alles andere ist fahrlässig und schlichtweg zu wenig um die Pariser Klimaziele zu erreichen, geschweige denn von einem europaweiten Atomausstieg zu träumen.”

(APA)