Österreich hält EU-Rekord bei Morden an Frauen

Am 5. März wird eine Frau nach einem Streit in Bad Schallerbach in Oberösterreich erstochen, wenige Tage später stirbt eine zweifache Mutter in Niederösterreich an fünf Messerstichen. Der ehemalige Lebensgefährte gesteht die Tat. Im Mai erschüttert der Mord an einem siebenjährigen Mädchen in Wien ganz Österreich. Das Kind stirbt durch einen Stich in den Hals, festgenommen wird ein 16-jähriger Nachbar. Er gesteht, das Mädchen in der Badewanne seiner Wohnung getötet zu haben. Zwei Wochen später erschießt ein 38-Jähriger seine Ex-Freundin in Wien-Wieden auf offener Straße, im Juni stirbt eine Frau in Vorarlberg nach einem Streit mit ihrem Partner beim Sturz aus dem Fenster.

Der aktuellste Fall ereignete sich am Sonntag in Zell am See (Pinzgau). Eine 20-Jährige wurde in ihrer Wohnung erschossen, die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen (wir haben berichtet).

34 Mordopfer waren Frauen

Laut Bundeskriminalamt starben 2017 insgesamt 54 Menschen durch Tötungsdelikte, 34 davon waren Morde von Männern an Frauen. Damit steigt diese Zahl stetig an. 2016 waren es noch 27, in den Jahren 2015 und 2014 jeweils 17, berichtete der “Kurier“. Das Bundeskriminalamt gab gegenüber SALZBURG24 am Montagvormittag darüber vorerst noch keine Auskunft.

Die Gewaltdelikte steigen in Österreich in den letzten Jahren wieder an. ©

EU-weit am meisten Frauen in Österreich umgebracht

Im Jahr 2015 wurden in Österreich laut einer Analyse des EU-Statistikamts Eurostat mehr Frauen umgebracht, als in jedem anderen Land der Europäischen Union. Das berichtet “kripo.at“, Onlinemagazin der Vereinigung Kriminaldienst Österreich, in seiner aktuellen Ausgabe. Allerdings werden die Zahlen hier anders ausgewählt, als für die Österreichische Kriminalstatistik des Innenministeriums. Eurostat zählt nämlich die “Opfer eines tätlichen Angriffs”. Mord ist hier nur ein Teilaspekt der untersuchten Delikte. Dazu zählen: Misshandlungen, Vergewaltigungen, Tötungsabsicht mit Arzneimitteln, Chemikalien oder Waffen, Tötungen, Verletzungen durch eine andere Person in Verletzungs- oder Tötungsabsicht auf jede Art und Weise, Vernachlässigungen oder vorsätzlich verursache Kraftfahrzeugunfälle.

Insgesamt wurden 2015 in der EU – plus Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Serbien und Türkei – 3.583 Menschen Opfer eines tätlichen Angriffs. Vorwiegend waren die Opfer Männer. Anders in Österreich. Eurostat zählt 55 Taten, – laut Kriminalstatistik waren es 39 Tötungsdelikte – die Opfer waren in 31 Fällen Frauen, 24 Mal wurden Männer getötet.

Trauriger Rekord in Österreich

Damit liegt der Frauenanteil bei 55,36 Prozent: Im Vergleich steht Österreich damit an erster Stelle. Mehr Frauen als Männer wurden sonst nur in Norwegen (14 von 25) und in Slowenien (9 von 17) umgebracht. Der Durchschnitt in der EU liegt bei 36,4 Prozent. Einzig in Island wurden ausschließlich Männer umgebracht, es waren vier.

Opferschutzeinrichtungen erfassen Gewaltfälle

Wie viele Frauen pro Jahr durch Gewalt in Beziehungen sterben, werde in Österreich nicht statistisch erfasst, kritisieren Opferschutzeinrichtungen. Sie verzeichnen diese Morde anhand von Medienanalysen. In Österreich werden jährlich 20 bis 25 Frauen durch ihre (Ex-)Partner ermordet. Seit 2012 kamen insgesamt 122 Frauen und sieben Männer durch Gewalt in Beziehungen ums Leben. Zahlen zu Mordversuchen scheinen überhaupt nirgends auf, bemängelt die Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, Rosa Logar.

(SALZBURG24/APA)