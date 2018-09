Österreich holte über 1 Mrd. Euro aus EU-Forschungsprogramm

Laut Faßmann strebe man an, insgesamt 1,5 Mrd. Euro zu lukrieren - © APA

Im laufenden EU-Forschungsrahmenprogramm “Horizon 2020” (2014-2020) haben österreichischen Forscher und Firmen bis dato 1,025 Mrd. Euro an Fördergeldern eingeworben. Das gaben Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und EU-Forschungskommissar Carlos Moedas im Rahmen einer am Donnerstag in Wien stattfindenden Veranstaltung der Forschungsförderungsgesellschaft FFG bekannt.