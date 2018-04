Österreich ist Top-Investor in China

China gilt als wichtiger Handelspartner für Österreich. - © AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI

Österreichische Firmen investieren gerne in China. Die Größe des chinesischen Absatzmarktes sei für die meisten das entscheidende Kriterium für ihr Engagement in dem Land, ergab eine Umfrage des Außenwirtschaftscenters Peking. Im Vorjahr haben sich die österreichischen Direktinvestitionsprojekte in China auf 94,8 Mio. US-Dollar (76,94 Mio. Euro) mehr als doppelt. Die Behörden zählten 42 Projekte.