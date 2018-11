Der Pkw mit Feldkircher Nummernschildern wurde durch die Kollisionen massiv beschädigt, berichtete die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Aussendung. Der österreichische Fahrer wurde eingeklemmt und erlag seinen schweren Verletzungen noch an Ort und Stelle. Die Unfallursache war unklar, die Schweizer Polizei suchte nach Zeugen.

(APA)