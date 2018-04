Drei Paar Turnschuhe besitzen die Österreicher im Schnitt. - © ASSOCIATED PRESS

Sportschuhe sind salonfähig geworden: Drei Paar Sneakers besitzen die Österreicher im Durchschnitt. Knapp 80 Prozent tragen die sportlichen Schuhe in ihrer Freizeit, fast jeder zweite auch am Arbeitsplatz, hat eine Umfrage im Auftrag des Sportartikelhändlers Hervis ergeben, die am Donnerstag präsentiert wurde. Mehr als ein Drittel trägt die “Schleicher” sogar beim Ausgehen im Club oder in der Bar.