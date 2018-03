Österreicher ging mit Messer auf Carabiniere los – In Haft

Ein 49 Jahre alter Österreicher ist in einem süditalienischen Badeort mit einem Stanley-Messer auf einen Carabiniere losgegangen und in Haft genommen worden. Das berichteten lokale Medien am Donnerstag. Vorangegangen war eine Alarmierung der Militärpolizisten durch einen Zeugen, der den 49-Jährigen in Margherita di Savoia (Apulien) bei einem Diebstahl beobachtet hatte.

Der Österreicher nahm aus einer Unterkunft Werkzeug mit, das er offenbar für einen Einbruch in ein Strandobjekt verwenden wollte. Als die Carabinieri ihn unmittelbar nach dem Diebstahl aufhalten wollten, versuchte er einen von ihnen mit dem Messer anzugreifen. Der Uniformierte wich aus und schaffte es, den 49-Jährigen zu überwältigen. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Diebstahls, versuchten Einbruchs und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Angesichts einschlägiger Vorstrafen wurde er in Haft genommen. (APA)