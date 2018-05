Der Steirer hatte sich am 29. April bei der Parkverwaltung registriert, bevor er sich auf den Weg zum 50 km entfernten Berg machte. Seitdem fehle von ihm jede Spur in dem etwa 80.000 Hektar umfassenden Bergareal. Die Suche sollte mit mehr Personal noch am Donnerstag wieder aufgenommen werden.

(APA)