Österreicher bei Segelflugabsturz in Frankreich getötet

Die Polizei sprach von "guten Wetterbedingungen" - © APA (Symbolbild/Archiv/AFP)

Möglicherweise zwei Österreicher sind am Sonntag beim Absturz eines Segelflugzeugs in den französischen Alpen im Süden des Landes ums Leben gekommen. Das meldete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf “übereinstimmende Quellen”. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am frühen Nachmittag nahe Orcieres im Department Hautes-Alpes an der Grenze zu Italien.