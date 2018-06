Österreichische Kunstpreise 2017 u.a. an Weibel und Haas

Eine Auszeichnung ging an den Schriftsteller Wolf Haas - © APA (Archiv)

Die Empfänger der Österreichischen Kunstpreise 2017 stehen fest: Die in sieben Kategorien vergebenen Auszeichnungen gehen u.a. an Medienkünstler und Museumsdirektor Peter Weibel sowie den für seine Brenner-Romane bekannten Schriftsteller Wolf Haas. Die Verleihung findet am 12. Juli im Bundeskanzleramt statt. Dabei wird auch der Hans-Hollein-Kunstpreis für Architektur zum zweiten Mal vergeben.