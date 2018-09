Österreichischer EuroMillionen-Gewinner hat sich gemeldet

Der Gewinner wollte nichts von sich preis geben. Er erzählte nur, dass er bereits seit 30 Jahren Lotto spielt. Der Niederösterreicher wurde informiert, dass er nur mit den Lotterien in Kontakt treten müsse, um seine Quittung sowie seine Bankverbindung bekannt zu geben. Auch wurde er über die Möglichkeit, mit einem Großgewinner-Betreuer zu sprechen, informiert.

Für Lotto-Fans gibt es am Sonntag eine weitere Chance, einen Großgewinn abzustauben. Da wartet ein Fünffachjackpot mit sieben Millionen Euro. Bisher wurden laut Engelhart drei Millionen Tipps abgegeben. Etwa acht Millionen Tipps sind notwendig, um auf die erwartete Gewinnsumme von sieben Millionen Euro zu kommen. Nachdem bei der Sonntagsziehung von Freitagmittag bis Annahmeschluss meist 60 Prozent der Tipps abgegeben werden, zeigten sich die Österreichischen Lotterien zuversichtlich.

Von den bisher insgesamt 29 Sechsern nach Fünffachjackpots wurden 18 per Quicktipp erzielt, zehn per Normal- und einer per Systemschein. Auch wenn es so scheint, als würden Spieler eher mit Quicktipp zu ihren Gewinnen kommen, haben jene mit Normal- oder Systemschein dieselben Chancen. Allerdings werden bei hohen Jackpots einfach mehr Quicktipps abgegeben, erklärten die Österreichischen Lotterien. Der Anteil des Quicktipps am gesamten Tippaufkommen liegt bei gut 60 Prozent, jener des Normalscheins bei 35 Prozent, der des Systemscheins bei etwa fünf Prozent.

In der Lottogeschichte wurden bisher 14 Fünffachjackpots ausgespielt. Dabei wurden acht Fünffachjackpots an einem Mittwoch, und sechs an einem Sonntag ausgespielt. Gezogen wurden dabei 40 gerade und 44 ungerade Zahlen – allerdings gibt es auch eine ungerade Zahl mehr im Tippfeld. Es wurden eher höhere Zahlen – also über 23 – gezogen (46 Mal), als niedrigere (37 Mal).

Wenig Chance zu gewinnen, gab es bei der Zahl 23 – sie kam bei einem Fünffachjackpot erst einmal dran; die Zahl 39 rollte dafür bereits sechs Mal aus dem Trichter. Ganz schlecht steht es um die Zahlen 4, 6, 10, 15 und 45: Sie wurden bei einem Fünffachjackpot noch nie gezogen. Der letzte Fünffachjackpot im Dezember 2017 endete erstmals ohne Sechser und wurde zum Sechsfachjackpot.

(APA)