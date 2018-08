Österreichischer Wanderer in der Schweiz in den Tod gestürzt

Der Österreicher war allein auf dem überaus anspruchsvollen "Schweizerweg" unterwegs. - © Bilderbox

Ein 71-jähriger Wanderer aus Österreich ist am Mittwoch im Schweizer Prättigau in den Tod gestürzt. Ein Hirte fand den Leichnam am Donnerstagabend bei Seewis oberhalb der Schesaplanahütte auf über 2.100 Metern Seehöhe.