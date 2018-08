Österreichisches Weltraum Forum sucht Analog-Astronauten

Für die Marsmission werden noch Astronauten gesucht. - © APA/ÖWF/FLORIAN VOGGENEDER

Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) mit Sitz in Innsbruck erweitert seine “Besatzung”: Bis 10. Oktober können sich Frauen und Männer im Alter von 25 bis 45 Jahren aus der Europäischen Union, Liechtenstein und der Schweiz bewerben, die Erfahrungen in Wissenschaft und Technik mitbringen, teilte das Weltraumforum am Donnerstag in einer Aussendung mit.