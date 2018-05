Österreichs Botschafter in Jordanien gestorben

Der promovierte Historiker begann seine diplomatische Karriere im Außenministerium 1990 und war danach an verschiedenen Botschaften, so bei der österreichischen Vertretung bei der UNO in Genf, in Griechenland, Mexiko und der Schweiz tätig. Außerdem war er vorübergehend stellvertretender Leiter der Abteilung Menschenrechte im Außenamt.

Von 2011 bis 2015 war Desser als Leiter des Bürgerservice im Außenministerium für konsularische Unterstützung für im Ausland in Not geratene Österreicher und für Schutzmaßnahmen in Krisengebieten zuständig.

Der Verstorbene hinterlässt seine in Brasilien geborene Frau und zwei Töchter.

(APA)