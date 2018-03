Österreichs kommender EU-Vorsitz umstritten

Nicht alle sehnen den EU-Vorsitz Österreichs herbei - © APA

Der kommende EU-Ratsvorsitz Österreichs sei “extrem wichtig”, da er an einem entscheidenden Zeitpunkt stattfinde, hat der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, am Mittwoch in Wien betont. Allerdings riefen Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern am Mittwoch neuerlich zum Boykott von FPÖ-Ministern und des österreichischen EU-Ratsvorsitzes auf.