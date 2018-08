Österreichs Volleyball-Nationalteam der Damen hat am Mittwoch in der EM-Qualifikation in Zagreb gegen Kroatien mit 0:3 (-21,-20,-14) verloren. Chance zur Revanche bietet sich bereits am Samstag vor Heimpublikum in Zwettl (17.45 Uhr/live ORF Sport +). Nach drei Partien halten die ÖVV-Damen weiterhin bei drei Punkten aus dem Sieg gegen Albanien, Kroatien ist ungeschlagen.

Die Österreicherinnen gingen gegen die Spitzenmannschaft couragiert ans Werk, lagen in den ersten beiden Sätzen zwischenzeitlich auch in Führung, jeweils im Finish passierten in den entscheidenden Momenten aber zu viele Fehler. Im dritten Satz war nach einem 4:8 die Luft draußen, die Kroatinnen spielten das Match sicher nach Hause. Das Parallelspiel Schweiz gegen Albanien geht ab 19.30 Uhr in Szene.