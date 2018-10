Österreichweit erster Fund von Marmorkrebsen in Salzburger Teich

Die Tiere dürften aus Aquarien stammen und von Besitzern ausgesetzt worden sein (Symbolbild). - © Bilderbox

Erstmals in Österreich ist der sogenannte Marmorkrebs in einem Fischerei-Teich der Stadt Salzburg nachgewiesen worden. Dieser an und für sich aus Amerika stammende Wasserbewohner gilt als Allesfresser, der in kurzer Zeit viele Nachkommen haben kann.