Das Siegerteam hatte am Ende einen Riesenvorsprung von 71,3 Zählern auf die zweitplatzierten Deutschen. Die ÖSV-Equipe war nach dem ersten Durchgang noch an der fünften Stelle gelegen. Kofler hatte die rot-weiß-roten Adler im Finale zwischenzeitlich an die vierte Stelle gebracht. Die Tageshöchstweite markierte der Pole Piotr Zyla mit 136 Metern. Am Samstag folgt in Wisla ein Einzelwettkampf.

(APA)