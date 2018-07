ÖSV auch im ersten Grand-Prix-Einzel zurück – Stoch gewann

Seriensieger Kamil Stoch siegt auch im Sommer - © APA (AFP/Archiv)

Die österreichischen Skispringer sind auch im ersten Einzelbewerb des Sommer Grand Prix weit von den Podestplätzen entfernt gewesen. Stefan Kraft war am Sonntag in Wisla als Zehnter bester ÖSV-Athlet. Der Sieg ging an den polnischen Olympiasieger Kamil Stoch vor seinem Landsmann Piotr Zyla, die am Vortag auch schon den Teambewerb gewonnen hatten. Das ÖSV-Quartett war nur Sechster geworden.