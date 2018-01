50. Weltcup-Sieg für Hirscher im Zagreb-Slalom – Matt Zweiter

Für Hirscher, der seine Führung im Gesamt-Weltcup auf Kristoffersen auf 94 Punkte ausbaute, war es nach 2012, 2013 und 2015 der bereits vierte Sieg bei der Snow Queen Trophy in der kroatischen Hauptstadt und der insgesamt 25. im Slalom. Mit dem 114 Podestplatz seiner Karriere egalisierte er auch die Marke seiner legendären Salzburger Landsfrau Annemarie Moser-Pröll. Nur der Schwede Ingemar Stenmark (155) und die US-Amerikanerin Lindsey Vonn (131) waren im Weltcup öfter unter den ersten Drei.

Athleten mit meisten Weltcupsiegen

Hirscher schloss am Donnerstag in Zagreb zu Alberto Tomba auf und liegt im gemischten Ranking der Athleten mit den meisten Weltcupsiegen nun ex aequo mit dem Italiener auf Rang sechs. Hirscher fehlen nur noch vier Erfolge auf Hermann Maier (54), dem erfolgreichsten österreichischen Skifahrer.

Gemischtes Ranking meiste Weltcupsiege Damen und Herren:

1. Ingemar Stenmark (SWE) 86

2. Lindsey Vonn (USA) 78 *

3. Annemarie Moser-Pröll (AUT) 62

4. Vreni Schneider (SUI) 55

5. Hermann Maier (AUT) 54

6. Marcel Hirscher (AUT) 50 *

. Alberto Tomba (ITA) 50

8. Renate Götschl (AUT) 46

. Marc Girardelli (LUX) 46

10. Anja Pärson (SWE) 42

11. Pirmin Zurbriggen (SUI) 40

12. Mikaela Shiffrin (USA) 38 *

13. Marlies Schild (AUT) 37

14. Benjamin Raich (AUT) 36

. Katja Seizinger (GER) 36

16. Aksel Lund Svindal (NOR) 34 *

(APA)