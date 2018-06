ÖSV öffnet Anlaufstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt

Waltraud Klasnic wird die Stelle unabhängig betreuen - © APA (EXPA/Gruber)

Der Österreichische Skiverband hat eine permanente Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt eingerichtet. Die Opferschutzanwältin Waltraud Klasnic werde die Stelle in völliger Unabhängigkeit vom ÖSV betreuen, hieß es in einer Aussendung. Die ab sofort geöffnete Hotline biete Hilfe für Ratsuchende an.