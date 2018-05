ÖSV will diese Woche über Biathlon-Cheftrainer entscheiden

Der Deutsche Ricco Groß gilt als heißer Tipp - © APA

Auch wenn die Unterschrift laut dpa-Informationen nur noch Formsache sei: Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hält sich in Sachen einer möglichen Verpflichtung des Deutschen Ricco Groß als neuen Biathlon-Cheftrainer weiter bedeckt. Der ÖSV werde im Laufe dieser Woche in dieser Causa informieren, hieß es am Mittwoch gegenüber der APA aus Innsbruck.