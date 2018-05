ÖTTV-Damen gegen Deutschland um WM-Viertelfinale

Österreichs Tischtennis-Nationalteam der Damen trifft am Mittwoch (16.00 Uhr) bei den Weltmeisterschaften in Halmstad in Schweden zum Auftakt der K.o.-Phase auf Deutschland. Während die ÖTTV-Truppe in Gruppe B nur gegen Japan verloren hat und Zweite wurde, belegten die Deutschen nach Niederlagen gegen Hongkong und Südkorea Platz drei. Der Sieger trifft im Viertelfinale am Freitag auf China.

Nur Stunden nach dem 0:3 gegen Pool-Gewinner Japan feierten Amelie Solja, Sofia Polcanova und Karoline Mischek am Dienstagabend einen 3:0-Erfolg über Ägypten. Rang zwei in Gruppe B war schon davor fix gewesen, am Mittwoch geht es in die Viertelfinal-Qualifikation. Da die Endplatzierung schon festgestanden hatte, wurde bei den Österreicherinnen auf Liu Jia verzichtet. Dadurch kam Karoline Mischek zu ihrem ersten Einsatz in der Halmstad Arena und gewann nach zweimaligem Satzrückstand und auch einem Defizit im fünften Durchgang 3:2. Mit diesem Ergebnis hatte Solja gegen Ägyptens Topspielerin Dina Meshref eröffnet. In der zweiten Partie hatte Sofia Polcanova bei einem 3:0 gegen Farah Abdel-Aziz kaum Probleme. Österreichs Tischtennis-Nationalteam der Herren wahrte mit einem 3:0-Sieg gegen Polen die Chance auf den Aufstieg in die K.o.-Phase. Am Tag nach dem überraschenden 3:0-Erfolg gegen den Weltranglisten-Vierten Frankreich wurden Daniel Habesohn, Stefan Fegerl und Robert Gardos ihrer Favoritenrolle gegen den Außenseiter gerecht. Habesohn gegen Polens Führungsspieler Jakub Dyjas und Gardos zum Abschluss gegen Patryk Zatowa gaben jeweils keinen Satz ab. Dazwischen hatte Fegerl gegen Marek Badowski Anlaufschwierigkeiten, gewann aber noch sicher 3:1. Nachdem die ÖTTV-Truppe zu WM-Beginn sowohl gegen Kroatien als auch Südkorea 0:3 verloren hatte, braucht es in Gruppe A für den Aufstieg nun auch noch einen Erfolg am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen Indien. Die Top drei der Sechser-Gruppen kommen weiter, die Pool-Sieger ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die Zweit- und Drittplatzierten spielen in einer Zwischenrunde um die weiteren Viertelfinalplätze. (APA)