Ötzi hatte gleich drei Verkalkungen im Herzbereich

Ötzi wurde genau untersucht - © APA (SÜDTIROLER ARCHÄOLOGIEMUSEUM)

Ötzi, der Mann aus dem Eis, hatte gleich drei Verkalkungen im Herzbereich. Dies ist eines der Ergebnisse einer Radiologie-Studie am Bozner Krankenhaus, die in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift “RöFo – Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen”* publiziert wurde. Daneben wies die Gletschermumie auch Verkalkungen im Bereich der Halsschlagader und an den Arterien der Schädelbasis auf.