ÖVP stellt alle Klagen gegen SPÖ und Silberstein ein

Die Affäre rund um Tal Silberstein hat den Wahlkampf im Herbst dominiert. - © APA/AFP/JACK GUEZ/Archiv

Die ÖVP stellt in der Dirty Campaigning-Affäre aus dem Nationalratswahlkampf alle Klagen gegen die SPÖ sowie deren ehemaligen Berater Tal Silberstein ein. Das gab die Volkspartei am Montag gegenüber der APA bekannt. “Wir sind mit Sebastian Kurz und der neuen Volkspartei angetreten, einen neuen Stil in der Politik zu etablieren. Dazu gehört auch, Vergangenes ruhen zu lassen”, so das Statement.