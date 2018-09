ÖVP wirft Dönmez aus Parlamentsklub: Findet ihr die Konsequenz angemessen?

Auf Twitter hatte Dönmez am Wochenende auf die Frage eines Users, wie Chebli zu ihrem Amt gekommen sei, geantwortet: “Schau dir mal ihre Knie an, vielleicht findest du da eine Antwort.” Von Usern des Kurznachrichtendienstes wurde dies so interpretiert, dass die Politikerin ihre Karriere sexuellen Handlungen verdanke.

Am Montag wurde Dönmez daraufhin aus dem ÖVP-Parlamentsklub geworfen, der jedoch als freier Abgeordneter seine Arbeit fortsetzen will. Den heftig kritisierten, sexistischen Tweet habe er “anders gemeint”, verteidigt sich Dönmez.