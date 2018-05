Offenbar erneut Journalistin in Mexiko getötet

Ihr Sohn habe sie leblos im Haus in Monterrey im nördlichen Bundesstaat Nuevo Leon gefunden. Ermittlungen zu dem Fall seien eingeleitet, hieß es in lokalen Medien. Demnach sei der Hintergrund eines Raubüberfalls unwahrscheinlich, da im Haus nichts fehlte.

Damit hat sich die Zahl der Morde an Medienvertretern in diesem Jahr auf fünf erhöht. Erst Mitte Mai war der TV- und Radio-Journalist Juan Carlos Huerta im Bundesstaat Tabasco erschossen worden. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko nach Angaben der Internationalen Journalisten-Föderation 13 Reporter und Medienschaffende getötet – so viele wie nirgendwo sonst.

(APA/dpa)