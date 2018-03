Offensiven in Ost-Ghouta und Afrin steuern auf Ende zu

Hunderte Zivilisten verließen Ost-Ghouta - © APA (AFP)

Die Militäroffensiven in den schwer umkämpften syrischen Gebieten Ost-Ghouta und Afrin steuern offenbar auf ein Ende zu. Während die Türkei bei ihrem Feldzug gegen Kurden in Afrin im Nordwesten des Landes am Wochenende die vollständige Einnahme der Region verkündete, verweigern die Rebellen in Ost-Ghouta nahe Damakus nur noch in einen letzten Rückzugsort nahe der Stadt Duma den Abzug.