O’Leary sieht Laudamotion im Steigflug

Ryanair-Chef Michael O'Leary ist von Laudamotion überzeugt - © APA

Trotz eines “sehr schwierigen” ersten Jahres ist Ryanair-Chef Michael O’Leary zuversichtlich, dass sich der Billigflieger Laudamotion hierzulande gut entwickeln wird. In Wizz Air und Level sieht er keine Konkurrenz. “Zwei Millionen Buchungen in den ersten zwei Monaten können nicht irren”, meint der Ire am Dienstag vor Journalisten in Wien.