Olympia 2026 – Grazer Gemeinderat mehrheitlich für Bewerbung

Der Grazer Gemeinderat hat Donnerstag für eine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2026 mit Schladming und anderen Austragungsorten in Österreich und Bayern gestimmt. Dafür waren 19 ÖVP-Mandatare, 8 der FPÖ und jener der NEOS. Dagegen stimmten KPÖ (10) sowie die je 5 Mandatare der Grünen und SPÖ. Am 31. März wird ein Letter of Intent ans IOC geschickt, weiters eine Olympia-GmbH gegründet.