Olympia-Dritte Osmond holte Eiskunstlauf-WM-Titel

Erster ganz großer Titel für Kaetlyn Osmond

Die Kanadierin Kaetlyn Osmond hat sich am Freitag in Mailand den Eiskunstlauf-WM-Titel gesichert. Mit der besten Kür lief die 22-jährige Olympia-Dritte und Vize-Weltmeisterin des Vorjahres vor 9.000 Zuschauern in der ausverkauften Halle auf den ersten Platz (223,23 Pkt.) vor den Japanerinnen Wakaba Higuchi (210,90) und Satoko Miyahara (210,08), die am Freitag die nächstbesten Kürleistungen boten.