Olympia: Jugendspiele in Buenos Aires eröffnet

Mit einer großen Feier unter freiem Himmel sind in Buenos Aires die Olympischen Jugendspiele eröffnet worden. Hunderttausende Menschen verfolgten am Samstagabend (Ortszeit) das Spektakel rund um den Obelisken im Zentrum der argentinischen Hauptstadt. Für die 286 Wettkämpfe in 32 Sportarten bis zum 18. Oktober sind 4.012 junge Sportler aus 206 Ländern gemeldet.