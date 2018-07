OÖ: 14-Jähriger erfindet Einbruch in Elternhaus

Die Ermittler deckten die Lügengeschichte auf. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein 14-jähriger Oberösterreicher hat einen Einbruch in das Elternhaus im Bezirk Vöcklabruck erfunden. Bereits am Dienstag hatte er aus Zorn die Scheibe einer Eingangstüre eingeschlagen, wobei er sich tiefe Schnittverletzungen zuzog. Darauf rief er seine Eltern, die nicht daheim waren, an und tischte ihnen die “Räubergeschichte” auf, teilte die Polizei Oberösterreich mit.