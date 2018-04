OÖ: 20-Jähriger will mit Traktor vor Polizei fliehen

Die Flucht mit dem Traktor dauerte nur kurz. (Symbolbild) - © APA/HELMUT FOHRINGER

Eine kuriose Verfolgungsjagd gab es in der Nacht auf Freitag im oberösterreichischen Bezrik Kirchdorf an der Krems. Ein 20-Jähriger wollte mit dem nigelnagelneuen Traktor seines Freundes vor der Polizei flüchten. Dieser hatte ihm nach Alkoholkonsum in einem Bordell das Steuer überlassen.