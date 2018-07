Ein tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstag in Oberösterreich. - © Bilderbox/Symbolbild

Ein 35-Jähriger geriet am Dienstag auf einer Baustelle in Rainbach (Bezirk Schärding) in eine 30-kV-Leitung und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Passau geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen kurze Zeit später.