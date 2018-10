OÖ: Brutale Schlägerei vor Lokal in Regau

Die Polizei hatte bei einer Schlägerei alle Hände voll zu tun. - © Bilderbox/Symbolbild

Zu einer wilden Prügelei ist es in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in Regau (Bezirk Vöcklabruck) gekommen. Ein sichtlich aufgebrachter 24-Jähriger schlug mehrmals mit der Faust auf eine verschlossene Eingangstür, woraufhin Türsteher aus dem Lokal stürmten und den Mann niederstreckten. Als dieser zu Boden ging, traten die Türsteher weiter auf den Mann ein, wie in einem Video zu sehen ist.