Oö. Burschen blockierten Landesstraße mit Baum

Die Burschen blockierten aus Langeweile eine Straße mit einem Baum. - © Bilderbox

Ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Braunau haben aus Langeweile Montagabend eine Landesstraße in Burgkirchen in ihrem Heimatbezirk mit einem Baum blockiert. Eine 27-Jährige Autofahrerin überfuhr ihn. Sie blieb unverletzt, aber ihr Pkw wurde stark beschädigt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag.